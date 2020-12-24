Генштаб назвал причины повышения риска ядерного удара

Распространение военного противоборства на киберпространство и космос повышает риски вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

Он подчеркнул, что в этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности России остается ядерное сдерживание.

Начальник Генштаба напомнил, что официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания изложены в «Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания», которая является «сугубо оборонительной и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне».

«Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны. Заявления о якобы принятой Вооруженными силами концепции «эскалации для деэскалации» являются домыслами. Ничего подобного в российских документах нет», – подчеркнул генерал.

По его словам, в России при определении подходов к ядерному сдерживанию особое внимание уделялось выполнению международных обязательств в сфере контроля над вооружениями.

«Сегодня элементы контроля содержатся только в Договоре о СНВ, который истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую», – отметил начальник Генштаба.

Ранее в четверг Герасимов заявил об участившихся провокациях НАТО у границ России.