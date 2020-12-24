Генштаб заявил об участившихся провокациях НАТО у границ России

Военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций, констатировал начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ», – передает РИА «Новости» слова Герасимова на брифинге для иностранных атташе.

По его словам, также наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, их военный потенциал, в том числе в области ПРО, продолжает наращиваться.

«[Это] оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения», – отметил генерал.

Применение этих средств позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с применением ядерного оружия, напомнил Герасимов.

По его словам, США и НАТО увеличивают число военных учений у северных границ России под предлогом сдерживания России в Арктике.

«В последние годы отмечается активизация США и других стран НАТО в реализации комплекса мер по укреплению северного фланга альянса, в том числе увеличение учебно-боевых мероприятий, проводимых у наших северных рубежей под предлогом сдерживания России в Арктике», – сказал Герасимов.

Он отметил, что российское присутствие в Арктике «связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне России».

«Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими государствами», – подчеркнул начальник Генштаба.

Он добавил, что военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря.

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США», – сказал Герасимов.

С какого именного периода и в сравнении с каким фиксируется кратное увеличение, не уточняется.

По словам Герасимова, Россия уже предлагала НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации. В частности, о возобновлении диалога по военной линии – «начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов».

Также Россия, по его словам, предлагала договориться о снижении военной активности обеих сторон вдоль линии непосредственного соприкосновения, «действуя на основе взаимности и максимальной транспарентности».

«Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете Россия –НАТО, однако никакой реакции на наши инициативы так и не получено», – подчеркнул начальник Генштаба.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике.