Нетаньяху призвал закрыть небо Израиля из-за нового типа COVID

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал министров поддержать его предложение полностью закрыть небо государства для пассажирских рейсов из-за угрозы распространения нового типа COVID-19, сообщила канцелярия главы израилського кабмина.

«Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это – полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они сейчас проверяют, что это за вирус, устойчив ли он к вакцине, а также изучают дополнительные вопросы. Для этого я прошу продублировать то, что мы сделали во время первой волны коронавируса: закрыть небо как можно быстрее», – заявил Нетаньяху на заседании правительственной комиссии по коронавирусу, передает ТАСС.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».