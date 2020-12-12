Британская певица обвинила Шайю ЛаБафа в насилии

Британская певица Талия Дебретт Барнетт (FKA twigs) обвинила американского актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд Лос-Анджелеса, сообщают СМИ.

Барнетт и ЛаБаф в 2018–2019 годах состояли в отношениях. По ее словам, ЛаБаф не раз использовал физическое и эмоциональное насилие. Так, утверждается, что ЛаБаф бил и душил певицу, сознательно заразил болезнью, передающейся половым путем. Однажды, управляя автомобилем, он отстегнул ее ремень безопасности и пригрозил устроить аварию, если Барнетт не признается ему в любви, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В иске говорится, что ЛаБаф держал рядом с кроватью заряженное огнестрельное оружие, из-за чего певица боялась ночью ходить в туалет, опасаясь, что он может принять ее за взломщика и застрелить, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что другая бывшая девушка ЛаБафа также выступала с подобными обвинениями. Сам актер не ответил на обвинения, но говорил, что у него «нет оправданий своему алкоголизму или агрессии». Он также просил «прощения у тех, кого обидел». ЛаБаф не раз оказывался в центре скандалов из-за своего пьянства. Он признавался, что проходил курс лечения от алкоголизма.

В ноябре актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что Депп избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.