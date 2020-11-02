Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что актер избил жену.

«Истец (Депп) не смог убедить в верности иска о клевете (…) Ответчики (Sun и издания группы News Group Newspapers) продемонстрировали, что то, что они опубликовали, является в основном верным. Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца», – приводит РИА «Новости» приговор судьи.

Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.

В лондонском Высоком суде с лета шли слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Напомним, В 2016 году Херд обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск.