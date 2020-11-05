Филадельфия приостановила подсчет присланных по почте бюллетеней

Филадельфия приостановила подсчет полученных по почте бюллетеней после решения суда о допуске наблюдателей от Республиканской партии на подсчет голосов в этом городе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Демократической партии.

«Филадельфия временно приостановила подсчет присланных по почте бюллетеней незадолго до полудня четверга, чтобы рассмотреть решение суда», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Такое решение было принято после того, как суд в Филадельфии разрешил наблюдателям от штаба президента США Дональда Трампа следить за подсчетом голосов с расстояния не более 1,82 метра, передает The Philadelphia Inquirer.

По словам судьи, наблюдатели смогут проследить за «всеми аспектами», передает «Интерфакс». Штаб действующего главы американского государства заявил, что его наблюдатели находятся слишком далеко от бюллетеней, чтобы они смогли быть уверены в их подлинности.

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Трамп



Член избирательной комиссии округа Аллегени в Пенсильвании, где находится крупнейший город Питтсбург, Бетани Халлэм сообщила, что подсчет голосов приостановлен до пятницы. Речь идет о 35413 бюллетенях.

«Не забывайте, что примерно 29 тыс. из этих (бюллетеней) не могут быть подсчитаны до завтра из-за распоряжения суда, но есть еще 5-6 тыс., которые не удалось отсканировать, и их также не считают сегодня», – заявила она.

Халлэм в задержке обвинила республиканцев. «Республиканцы в законодательном собрании Пенсильвании не разрешили нам подсчитывать заранее до 7 утра в день выборов», – сказала она.

Член избиркома добавила, что неподсчитанные бюллетени находятся под круглосуточным наблюдением. «Все бюллетени закрыты в клетках и отслеживаются в постоянном режиме», – сказал Халлэм.

В Пенсильвании лидирует с небольшим отрывом Трамп.

В четверг действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.