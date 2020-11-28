В США расширили способы казни осужденных преступников

Министерство юстиции Соединенных Штатов внесло изменения в правила проведения смертной казни осужденных на федеральном уровне преступников, сообщает The Hill со ссылкой на данные Федерального реестра США.

По данным издания, помимо уже разрешенной смертельной инъекции, власти штатов получат право использовать «любой другой способ [казни], предписанный законом штата, в котором был вынесен приговор», включая разрешенные в ряде американских штатов отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Изменения вступят в силу 24 декабря, передает ТАСС.

В свою очередь источник Associated Press в Минюсте США утверждает, что, несмотря на внесенные изменения, две запланированные на декабрь казни будут приведены в исполнение при помощи инъекций. При этом источник не предоставил информацию о том, как будут осуществлены казни трех федеральных преступников, назначенные на январь 2021 года.

Ранее появились сведения, что действующие власти США намерены казнить пять человек до даты предполагаемой инаугурации нового американского президента. При этом Демократическая партия США заявляла о намерении отменить смертную казнь.

Накануне действующий президент США Дональд Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. В тот же день Байден заявил, что работа по передаче власти новой администрации началась.

Во вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов.

В минувшее воскресенье предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Ранее глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.