Демократы захотели создать новый штат в США

Демократическая партия США намерена наделить столичный округ Колумбия статусом полноценного штата, а также направить силы на борьбу с «полицейским беспределом».

В проекте партийной программы указано, что демократы планируют в случае победы провести «реформу системы правосудия» и уделить особое внимание «полицейским беспределам», передает ТАСС.

В частности, демократы рассчитывают «установить строгие национальные стандарты применения силы», что подразумевает наделение полицейских правом применять оружие «лишь в случае прямой угрозы их жизни». Также они выступают за отмену смертной казни в качестве высшей меры наказания.

В случае победы демократы рассчитывают наделить столичный округ Колумбия статусом полноценного – 51-го штата. По их словам, это позволит жителям Вашингтона иметь представительство в Конгрессе США.

Вместе с тем авторы документа отмечают необходимость предоставить возможность самоопределения ассоциированному с Соединенными Штатами островному государству Пуэрто-Рико, что может дать ему возможность войти в США в качестве отдельного штата и также обзавестись представителями с правом голоса в Конгрессе.

Кроме того, авторы документа выступают за то, чтобы убрать из общественных мест символы, ассоциирующиеся с притеснениями, в том числе связанные с Конфедеративными Штатами Америки (КША).

«Ненависти и ее символам не место в Америке», – указывают авторы.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что в случае победы Джозефа Байдена на предстоящих выборах Соединенные Штаты станут «очень скучной социалистической страной».

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