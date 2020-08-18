Демократы захотели создать новый штат в США

|
|
18 августа, вторник | Последнее обновление — 10:01 | vz.ru
Разделы
США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая
Почему Лукашенко не «Лукашеску»
Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи
Лукашенко сделал оппозиции предложение
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Зачем Америке дружба евреев с арабами
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
Майдан расчеловечивает всех
Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме
Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Президент Лукашенко: устоит или нет?
Обсуждение: 14 комментариев
Белорусы пошли по польскому пути
Обсуждение: 9 комментариев
В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •