Трамп допустил превращение США в «скучную социалистическую страну»

Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что в случае победы Джозефа Байдена на предстоящих выборах Соединенные Штаты станут «очень скучной социалистической страной».

«[Телеканал] Fox [News] сильно изменился, вероятно, сейчас они выключили телевизор. <...> И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ <...>. Никто не захочет освещать Сонного Джо (так Трамп называет Байдена). Мы получим очень скучную социалистическую страну», – заявил Трамп во время выступления в штате Миннесота, передает ТАСС.

При этом американский лидер в очередной раз назвал своего политического оппонента «марионеткой левых экстремистов». По версии Трампа, в случае победы Байден «уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики» США.

Трамп также подверг критике экономическую политику бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, при администрации которого Байден был вице-президентом. При этом американский лидер предложил в целях экономии времени называть их не Обама и Байден, а Обайден. «Обайден, как я их зову. Это были Обама и Байден. Коротко, мне нравится это название», – заявил Трамп.

Накануне из результатов опроса, проведенного в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу CNN, стало известно, что Трамп за последние несколько месяцев существенно сократил отставание по популярности от представителя демократов Джозефа Байдена.

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