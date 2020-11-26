В США собрались привести в исполнение пять смертных приговоров до инаугурации Байдена

Власти США намерены привести в исполнение смертные приговоры пяти осужденных до запланированной на 20 января 2021 года инаугурации избранного президента страны, которым, согласно оценкам американских СМИ, стал демократ Джозеф Байден.

Телекомпания CNN сообщила, что в декабре будут казнены Брэндон Бернард, убивший вместе с сообщником в 1999 году двух человек, и Альфред Буржуа, приговоренный к смерти за насилие и убийство дочери в 2002 году, передает ТАСС.

Затем, в январе, будет приведен в исполнение отложенный ранее смертный приговор Лизы Монгомери, насмерть задушившей беременную женщину в 2004 году. В этом же месяце будут казнены наркоторговец Кори Джонсон за убийство семи человек в 1992 году и Дастин Хиггс, заказавший убийства трех женщин в 1996 году.

Если все смертные приговоры будут приведены в исполнение, то число казненных федеральными властями преступников за последние полгода достигнет 13.

Отметим, что Демократическая партия США заявляли, что собираются отменить смертную казнь в качестве высшей меры наказания.

Ранее Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась.

Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов.

Вместе с тем глава Белого дома пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов. Так, следователи якобы обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, поданных в ходе прошедших президентских выборов.

Трамп также заявил о серьезном нарушении Конституции США в ходе выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.