Россия заявила о готовности реагировать в случае введения США санкций

Возможные санкции США в отношении российского госдолга будут «достаточно безболезненны», правительство России подготовилось к такому развитию событий, заявил в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени» первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Для нас это (покупка иностранцами российских ОФЗ) высокорискованная история, потому что все время нас там наши американские коллеги предупреждали, что мы вот вам сейчас это все зарубим. Правда не зарубили пока, но мы готовы, и такой разворот тоже не исключается», – передает ТАСС слова Белоусова.

Он отметил, что правительство России готово к такому развитию событий. «Конечно, это как исключать, если это прописано в определенных законопроектах, которые лежат в Соединенных Штатах. Потому, включат они этот механизм или нет, я сказать не могу, но мы готовы к такому развороту, и сейчас доля иностранцев на рынке ОФЗ не очень большая, и особенно в приростах. По крайней мере, существенно меньше, чем оно было раньше. И правительство, Минфин готовы все это подхватить, если такие санкции будут. Мы знаем, как на это отреагировать, я уверен, что пройдем достаточно безболезненно, если такое решение будет принято», – добавил первый вице-премьер.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в американской внешней политике усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Россию по вопросам прав человека и положения меньшинств.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.