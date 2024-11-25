  • Новость часаАдмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    13 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 20:12 • Новости дня

    Маск назвал американские истребители F-35 неэффективными

    Маск раскритиковал американские истребители F-35

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», – пояснил Маск в X, передает РИА «Новости».

    По этой причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, который не выделяется выдающимися характеристиками.

    Ранее Общественный проект по надзору за правительством в США отметил, что власти страны одобрили массовое производство F-35, не принимая во внимание данные о многочисленных недостатках этой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многофункциональный истребитель-невидимка пятого поколения F-35 могут применять военно-воздушные и военно-морские силы США, а также корпус морской пехоты. Он может использоваться как носитель ядерного оружия. Существуют три модификации F-35, которые активно закупают страны НАТО и азиатские партнеры.

    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев сообщил, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 05:51 • Новости дня
    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре

    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ из Славянска в Часов Яр

    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, ведущую из Славянска в Часов Яр, что затруднило подвоз сил и ресурсов противника.

    Российские военные перерезали важную трассу снабжения Вооруженных сил Украины, ведущую из Славянска в Часов Яр, сообщает ТАСС.

    По информации силовых структур, эта дорога играла ключевую роль в снабжении украинских подразделений. Российские силы теперь установили огневой контроль и над другими дорогами, ведущими к Часовому Яру с западной стороны.

    Силовые структуры также сообщают, что украинская сторона перебросила в Часов Яр резервные силы из элитных подразделений. Эти подразделения вводят малыми группами в промзону огнеупорного завода с целью усиления обороны. Количество погибших украинских солдат остается высоким, и тела оставляют в промзоне из-за нехватки сил для их эвакуации.

    Военный эксперт Андрей Марочко отмечает, что российские войска берут в полуохват украинские подразделения в Часовом Яре. Российские силы продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка, что создает условия для полуохвата города. Ситуация в Часовом Яре остается сложной, но инициативу сохраняют российские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра на Донбассе, взяв его в полуохват, а также начали бои на восточной окраине Великой Новоселки.

    Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» из состава костромских десантников уничтожили взводный опорный пункт ВСУ с пехотой в районе населенного пункта Часов Яр в Донбассе.

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт, продвижение армии России осложняется топографическими особенностями местности, рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Бои в Часовом Яре длятся более полугода и до сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский, но затем ВС России освободили этот район города и, преодолев узкий перешеек, заняли центр города.

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    22 ноября 2024, 20:57 • Новости дня
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев президенту России Владимиру Путину.

    Каракаев отметил, что «Орешник» оснащен гиперзвуковыми блоками, которые обеспечивают возможность поражения различных целей – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных объектов, передает ТАСС.

    «Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», – сказал командующий РВСН.

    Ранее Путин заявил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует.

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    22 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход конфликта на Украине», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    25 ноября 2024, 12:53 • Новости дня
    ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34

    ОАК передала ВКС России партию Су-34

    ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщает ТАСС, гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул важность своевременного выполнения обязательств по гособоронзаказу и отметил, что новые самолеты уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Он также добавил, что данная поставка не станет последней в этом году.

    Все истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились на места несения службы. В Ростехе подчеркнули, что Су-34 предназначены для поражения наземных и воздушных целей, включая объекты инфраструктуры, защищенные средствами противовоздушной обороны. Эти самолеты способны действовать в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия как днем, так и ночью.

    Первый замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил, что авиационные заводы корпорации, участвующие в выполнении гособоронзаказа, сохраняют высокие темпы производства. Он отметил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оцениваются в войсках благодаря своим возможностям, которые позволяют летчикам эффективно выполнять боевые задачи на любом театре военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области. Сообщалось, что Су-34 ранее разбомбил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34.

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    25 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможности создания боевых роботов

    Ростех объявил о создании программ для превращения танков в дистанционных роботов

    Ростех сообщил о возможности создания боевых роботов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы с помощью специальных комплексов.

    Госкорпорация «Ростех» обладает необходимыми компетенциями для разработки программно-аппаратных комплексов, которые позволяют преобразовать любое бронированное транспортное средство, такое как танк, БМП или БТР, в дистанционно управляемую роботизированную машину, передает ТАСС.

    Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что такие возможности открываются благодаря, например, комплексу «Прометей» холдинга «Высокоточные комплексы».

    Комплекс «Прометей» может быть интегрирован с перспективными системами управления огнем, что позволяет создать полноценного боевого робота. Оздоев отметил, что комбинация этих технологий превращает бронированную технику в машины, способные выполнять боевые задачи без участия человека на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идут испытания многоцелевого робота «Импульс-М» в варианте «универсального ракетного робота поля боя», а также компания ВНИИ «Сигнал» разработала роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица», которая может действовать без экипажа. Холдинг «Ростех» разработал модули дистанционного управления танковым пулеметом.

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    22 ноября 2024, 23:35 • Новости дня
    В Новгородской области нашли бомбардировщик и истребитель времен ВОВ

    Поисковики обнаружили Пе-2 и редкий Ла-5 времен ВОВ в Старорусском районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В лесах Старорусского района Новгородской области нашли обломки бомбардировщика Пе-2 и редкого истребителя Ла-5 времен Великой Отечественной войны.

    Поисковики из отрядов «Скиф» и «Сокол» обследовали два места падения самолетов времен Великой Отечественной войны в Старорусском районе Новгородской области, передает РИА «Новости». Осенняя Вахта памяти в регионе закончилась в конце октября, но поиски в лесах продолжаются.

    В одном из обнаруженных мест найдены обломки советского бомбардировщика Пе-2, которые уместились в два картофельных мешка. В другом месте поисковики нашли редкий для этих мест истребитель Ла-5. Первоначально предполагалось, что это может быть ЛаГГ-3.

    На месте обнаружения Ла-5 найден номер двигателя и предполагаемое место захоронения пилота. Поисковики уже обратились к архивным экспертам для установления имени пилота. Ранее весной в этом районе были найдены части другого советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика, чья личность была установлена по номеру двигателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пулковских высотах состоялась поисковая экспедиция «Ленинградский фронт», в которой приняли участие поисковые отряды из Петербурга, Ленобласти, Брянска, Хабаровска, Удмуртии, Чебоксар, Свердловска, Екатеринбурга и Белоруссии, и мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    В Монголии началась международная поисковая экспедиция «Халхин-Гол. Тем больше наша слава», к которой присоединились поисковики и научные работники из России, Белоруссии, Казахстана и Монголии, и уже в первый день были обнаружены останки двух бойцов и фрагменты оружия.

    В Пятигорске на территории Центра знаний «Машук» начался Х Слет студенческих поисковых отрядов, который собрал более 150 молодых поисковиков из 23 регионов страны для выработки ключевых направлений развития поискового движения.

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    22 ноября 2024, 22:42 • Новости дня
    Украина подготовила новые контракты с ВСУ для молодежи

    На Украине разработали контракты с ВСУ для молодежи от 18 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, позволяющий молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу, при этом контракт предусматривает ограниченный срок службы и материальное обеспечение.

    Украинские власти разрабатывают новый формат контрактов с вооруженными силами Украины (ВСУ) для молодых людей, начиная с 18 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Контракт позволит молодежи добровольно поступать на службу на ограниченный срок и будет включать материальное обеспечение.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Депутат Роман Костенко заявил о необходимости начинать мобилизацию с 20 лет из-за нехватки молодых людей на фронте. Зеленский также анонсировал упрощение кадрового продвижения в ВСУ, не привязанного к должностям.

    Кроме того, закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, требует обновления данных всех военнообязанных в течение 60 дней. Повестка считается врученной при наличии штампа о невозможности личного вручения. Также предусмотрены меры в отношении уклонистов, включая лишение права управления автомобилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины приняла закон, который позволяет дезертирам добровольно вернуться на службу с сохранением льгот и соцгарантий.

    Также сообщалось, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят специалистов из других областей, чтобы отправить до 25% персонала служб обеспечения в окопы, однако даже такие меры не создают численного преимущества для ВСУ.

    Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказывал, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы, поскольку могут разорвать контракт в любой момент, в отличие от украинских военных, мобилизованных на бессрочной основе.

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    23 ноября 2024, 00:45 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность сотрудничеством России и КНДР

    США считают сотрудничество России и КНДР серьезным вызовом в ближайшие годы

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, что, по их мнению, будет представлять серьезный вызов в ближайшие годы.

    Администрация США считает, что сотрудничество России и КНДР будет представлять для Вашингтона серьезный вызов в ближайшие годы, передает ТАСС. Такое заявление сделала Мира Рапп-Хупер, специальный помощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома. Она отметила, что обеспокоенность вызывает скорость, с которой развиваются отношения между двумя странами.

    «Я предполагаю, что это будет представлять серьезный вызов для администрации в ближайшие годы», – заявила Рапп-Хупер заявила во время семинара в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она добавила, что масштабы этого сотрудничества достигли уровня, который ранее был немыслим.

    Курт Кэмпбелл, первый заместитель госсекретаря США, также выразил мнение, что партнерство между Россией и КНДР станет «растущей проблемой, которую нельзя игнорировать». Он подчеркнул, что это сотрудничество будет вызывать озабоченность у американской администрации в ближайшей перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.

    Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о важности диалога США с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения ядерной войны.

    Глава Минприроды Александр Козлов передал в подарок КНДР африканского льва и двух бурых медведей из Московского зоопарка во время визита в Пхеньян.

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    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

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    23 ноября 2024, 06:38 • Новости дня
    КНДР обвинила США в провокациях на грани войны на Корейском полуострове

    КНДР обвинила США в действиях, угрожающих реальной войной на полуострове

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к реальной войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации.

    Согласно заявлению главы пресс-службы Министерства обороны КНДР, передает ТАСС, враждебные действия США на Корейском полуострове могут перерасти в «реальную войну» с КНДР. Глава ведомства напомнил об учениях Freedom Edge, в которых участвуют Республика Корея и Япония, а также о заходе американской подводной лодки Columbia в порт Пусан и полете разведывательного самолета RC-135S.

    КНДР решительно предупредила США и их союзников о необходимости немедленного прекращения провокационных действий, которые могут привести к военному противостоянию на полуострове. В Пхеньяне подчеркнули, что меры по самообороне являются конституционным долгом вооруженных сил КНДР. Корейская народная армия готова к превентивным действиям для сдерживания угроз и достижения стратегических целей.

    В заявлении подчеркивается, что вооруженные силы КНДР внимательно следят за действиями США и их союзников и готовы принять меры в случае необходимости. В Пхеньяне не исключают возможности превентивных действий для защиты своих интересов и поддержания военного паритета в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, что, по их мнению, будет представлять серьезный вызов в ближайшие годы.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна без самообороны не может считаться суверенной, отметив важность военной мощи для стабильности и защиты от агрессии.

    Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву, заявил Профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая.

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    23 ноября 2024, 03:02 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 13 палестинцев в секторе Газа

    Израильские атаки в Газе привели к гибели 13 палестинцев и 24 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильская армия провела рейд в городе Газа, в результате которого погибли семь палестинцев, а несколько человек получили ранения.

    В южной части сектора в городе Хан-Юнис израильская авиация нанесла бомбовый удар, в результате чего погибли не менее трех человек и 24 получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа, также погибли три человека.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убивая жителей приграничных местностей и захватывая заложников. Израиль ответил на это началом военной операции в Газе, целью которой является уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан в ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    23 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ под Белгородом

    Гладков сообщил о тяжелом ранении мужчины после атаки украинского дрона в Октябрьском

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, получив проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги.

    Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему были причинены проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги.

    «Мужчину в тяжелом состоянии на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После первой медицинской помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Гладков также подчеркнул, что информация о последствиях атаки продолжает уточняться. В связи с инцидентом в регионе проведены дополнительные меры по обеспечению безопасности.

    Белгородский район находится на юге России и граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы между Белгородским районом и Украиной составляет около 50 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник, сорвав попытку атаки объектов на российской территории.

    Также сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской. Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал  о ликвидации трех украинских ракет силами противовоздушной обороны.

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    22 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО возле Белгородской области уничтожила украинский беспилотник, сорвав очередную попытку атаки объектов на российской территории.

    Как передает РИА «Новости», российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат украинского производства в районе Белгородской области. Это произошло вечером 22 ноября около 21.20 по московскому времени.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в заявлении Минобороны России.

    Одновременно с этим, по информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские беспилотники нанесли удары по селу Отрадное. В результате одного из атак сгорел частный дом, другой был поврежден.

    Гладков сообщил, что в результате атаки двух дронов-камикадзе на жилой дом произошло возгорание, уничтожив его полностью. Еще один беспилотник взорвался рядом с другим домом, выбив окна и повредив фасад.

    Село Отрадное находится в Белгородском районе, который граничит с Харьковской областью Украины. Длина границы между Белгородским районом и Украиной составляет около 50 километров.

    В соседней Курской области также объявлена повышенная готовность ПВО в связи с возможной угрозой атаки беспилотников. Губернатор Алексей Смирнов обратился к жителям региона с просьбой быть бдительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской. Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал о ликвидации трех украинских ракет силами противовоздушной обороны. В Брянской области российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории России.

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