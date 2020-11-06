Пушков предсказал «интенсивную холодную войну» в случае победы Байдена

Сенатор Алексей Пушков дал прогноз о том, как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

По мнению Пушкова, при Байдене в американской внешней политике усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Россию по вопросам прав человека и положения меньшинств, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны», – предположил сенатор.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Он отметил, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают Россию главным врагом Соединенных Штатов.

«Он был важной частью администрации Барака Обамы, который начал политику санкций против России, политику изоляции и сдерживания, чтобы «отомстить» вообще за все: за Сирию, за Грузию, за Украину. Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом», – считает Пушков.

Сенатор допустил, что Байден может пойти на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), выдвинув при этом свои условия.

Ранее сообщалось, что исход президентской гонки в США остается неопределенным, разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Байденом в последние часы серьезно сократился в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.

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