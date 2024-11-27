Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.0 комментариев
В результате удара Израиля по КПП в Сирии погибли шесть человек
SANA: При ударах Израиля по КПП Сирии погибли шесть человек
В результате авиаударов Израиля по сирийским КПП на границе с Ливаном погибли шесть человек, включая военных, еще 12 человек получили ранения, среди которых женщины и дети, сообщило сирийское агентство SANA.
По данным агентства SANA, израильские воздушные удары были нанесены в 00:05 по местному времени. Целями атак стали контрольно-пропускные пункты в сирийской провинции Хомс на границе с Ливаном. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых двое военнослужащих, передает ТАСС.
Кроме погибших, еще 12 человек были ранены, включая женщин и детей.
Между тем, иранские власти выразили поддержку прекращения огня между Израилем и Ливаном. В заявлении МИД Ирана отмечается, что Тегеран будет продолжать оказывать поддержку ливанскому народу и силам сопротивления.
Иран призвал международное сообщество содействовать миру и стабильности в регионе, а также оказывать давление на Израиль для прекращения конфликта в секторе Газа.
Ранее Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.
Власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.