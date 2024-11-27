В результате удара Израиля по КПП в Сирии погибли шесть человек

SANA: При ударах Израиля по КПП Сирии погибли шесть человек

Tекст: Вера Басилая

По данным агентства SANA, израильские воздушные удары были нанесены в 00:05 по местному времени. Целями атак стали контрольно-пропускные пункты в сирийской провинции Хомс на границе с Ливаном. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых двое военнослужащих, передает ТАСС.

Кроме погибших, еще 12 человек были ранены, включая женщин и детей.

Между тем, иранские власти выразили поддержку прекращения огня между Израилем и Ливаном. В заявлении МИД Ирана отмечается, что Тегеран будет продолжать оказывать поддержку ливанскому народу и силам сопротивления.

Иран призвал международное сообщество содействовать миру и стабильности в регионе, а также оказывать давление на Израиль для прекращения конфликта в секторе Газа.

Ранее Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.

Власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.