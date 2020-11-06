Трамп заявил о победе на выборах в США по числу «законных» голосов

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса.

Трамп заявил: «Если сосчитать законные голоса, я легко выиграл». Он сказал, что «выиграл многие критически важные штаты». Также, по словам Трампа, Республиканская партия «удержала Сенат», хотя ей «нужно было защищать вдвое больше мест», чем демократам. Кроме того, Трамп заявил, что республиканцы «не потеряли ни одного места в Палате представителей». Он отметил, что «это очень необычно», передает РИА «Новости».

Президент США обвинил во «вмешательстве в выборы» СМИ и лоббистов. Он заявил, что его противники «пытаются украсть выборы, подтасовать выборы». Трамп подчеркнул, что его сторонников безосновательно лишают доступа к подсчету голосов на выборах. Президент заявил: «Не понимаю, почему демократы не хотят, чтобы в Пенсильвании мы следили за подсчетом голосов». Он также заявил, что во время подсчета голосов продолжаются «коррупция и мошенничество». Трамп считает, что «имел место целый ряд внушающих беспокойство нарушений по всей стране». Он отметил, что «это становится хуже и хуже с каждым днем», ежедневно сообщается о «совершенно жутких историях».

Трамп раскритиковал социологов, лоббистов и прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей на выборах: «Эти фейк-опросы были созданы для того, чтобы держать людей дома... Я легко выиграл во Флориде, а они заявляли, что я сильно проиграю во Флориде. И мы выиграли в Огайо. И Washington Post написали, что Байден впереди на 17 пунктов в Висконсине, а на самом деле голоса были практически равны. И они знали это, они не глупые люди. Это давление».

Президент подозревает, что во многих штатах под конец голосования количество голосов за его соперника Джо Байдена выросло не случайно. Он заявил, что не хочет, чтобы «нелегальные» голоса были подсчитаны после дня голосования. Трамп подчеркнул, что «всегда говорил, что голосование по почте превратится в катастрофу». По его словам, он «выиграл в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено».

На ваш взгляд Верите ли вы в честность американских выборов? Да

Нет



«Наша цель заключается в том, чтобы защитить неприкосновенность выборов. Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы кто-либо заставлял избирателей замолчать», – приводит его слова ТАСС. Трамп не исключил, что «это завершится, возможно, в высшей судебной инстанции страны» – в Верховном суде США. Трамп заявил: «Мы считаем, что будет много судебных разбирательств, так как мы не можем допустить, чтобы победа на выборах была украдена подобным образом».

Президент утверждает, что после подсчета голосов выиграет выборы: «Мы легко их выиграем». Трамп заявил, что хочет честных выборов президента. Он отказался отвечать на вопросы журналистов. Закончив говорить, он сразу покинул зал для брифингов, несмотря на звучавшие от прессы вопросы.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД