Разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сократился

Исход президентской гонки в США остается неопределенным, разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом в последние часы серьезно сократился в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона.

В Джорджии, согласно оценкам телеканала CNN, обработали уже 99% бюллетеней. Отрыв Трампа от Байдена значительно уменьшился, у обоих примерно по 49,4% голосов избирателей, передает ТАСС.

В поддержку республиканца подали лишь примерно на 1,8 тыс. бюллетеней больше, чем за демократа. Ранее в четверг у Трампа было преимущество в пять тысяч голосов.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



В Джорджии осталось обработать около 14 тыс. бюллетеней. Телеканал подчеркивает, что Трампу для победы в гонке обязательно нужно выиграть в этом штате. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

В Пенсильвании (20 голосов выборщиков) обработали 95% бюллетеней. У республиканца здесь 49,5% голосов избирателей, у демократа – 49,2%.

Победа Байдена в Пенсильвании, согласно прогнозу большинства СМИ, будет означать, что он получит необходимые для победы 270 голосов.

Новые данные из Джорджии и Пенсильвании, как ожидается, поступят в пятницу.

В Аризоне (11 голосов выборщиков) обработали 90% бюллетеней. У Байдена около 50,1% голосов избирателей, у Трампа – 48,5%. Представители избирательного штаба Трампа выражают уверенность в том, что он победит в этом штате.

Подсчет голосов продолжается также в штатах Невада, Аляска и Северная Каролина. В них в последние часы значимой с точки зрения исхода гонки динамики зафиксировано не было.

Согласно прогнозам Fox News, Байден уже заручился поддержкой 264 выборщиков, Трамп – 214. Оба кандидата выражают уверенность, что одержат победу в борьбе за Белый дом.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.