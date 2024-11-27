Маск обвинил Байдена в финансировании «вечной войны», указав на запрос помощи Украине

Tекст: Мария Иванова

Илон Маск, американский предприниматель и основатель компании Tesla, обвинил президента США Джо Байдена в финансировании «вечной войны», сообщает РИА «Новости». Это заявление было сделано на фоне сообщений о новом запросе администрации Байдена в Конгресс о выделении дополнительных миллиардов долларов в помощь Украине. Издание Politico ранее сообщило, что речь идет о 24 млрд долларов, которые могут быть использованы для восполнения запасов Пентагона и помощи Киеву.

Маск отреагировал на комментарий пользователя в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), который утверждал, что Байден использует деньги налогоплательщиков США для ускорения начала Третьей мировой войны.

В ответ на это предприниматель кратко заявил: «Финансирование вечной войны».

Это не первое высказывание Маска на тему политики США, однако его последние комментарии вновь привлекли внимание к обсуждению вопросов внешней политики и военной поддержки.

Между тем, Россия неоднократно критиковала поставки вооружений Украине, утверждая, что они мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в ситуацию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. По мнению российских властей, поддержка Западом Украины препятствует переговорам и может иметь негативные последствия. В Кремле считают, что накачивание Украины оружием не способствует мирному разрешению конфликта.

Ранее Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства самого здания Пентагона в 1940-х годах.

Кроме того он заявил, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными.

Также Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.