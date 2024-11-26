  • Новость часаБелый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
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    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    16 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    15 комментариев
    26 ноября 2024, 06:33 • Новости дня

    Маск: ремонт в Пентагоне занимает больше времени, чем его строительство

    Илон Маск заявил о высоком уровне бюрократии в Пентагоне, замедляющем ремонт

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства здания в 1940-х годах.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация дошла до того, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, в то время как все здание ведомства было построено за 16 месяцев в 1940-х годах. Маск сделал это заявление после встречи с высокопоставленными военными чиновниками.

    Эти слова Маска стали ответом на высказывания бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее заявлял, что бюрократия значительно увеличивает расходы за счет сомнительных статей. Маск подчеркнул, что это не связно с численностью сотрудников, а скорее с неэффективностью управленческих процессов.

    В прошлом Маск уже поднимал вопросы эффективности государственных расходов. Он упоминал о новом департаменте по достижению госэффективности в США (DOGE), задачей которого является повышение эффективности использования военных бюджетов. Маск и Вивек Рамасвами были назначены на руководящие должности в этом департаменте, что подтвердил Дональд Трамп после победы на президентских выборах.

    Илон Маск также регулярно поддерживает Дональда Трампа и активно участвует в обсуждении вопросов американской политики, делая заявления и комментируя события в своей социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделав их дорогими и неэффективными, по мнению Илона Маска.

    Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Он и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    23 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка

    ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк

    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

    По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.

    В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.

    Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    24 ноября 2024, 20:26 • Новости дня
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    @ Даниил Студнев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве рассматривают назначение Александра Дарчиева на пост посла России в США, кандидатура которого уже проходит необходимые процедуры утверждения, об этом «Коммерсанту» сообщили три осведомленных источника.

    Как пишет «Коммерсант», кандидатура Дарчиева на пост посла России в США проходит все необходимые процедуры утверждения. Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД РФ и бывший посол в Канаде, вероятно, станет новым послом в Вашингтоне.

    Издание напоминает, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявлял ранее, что «кандидатура выбрана». Тогда он подчеркнул, что назначения можно ожидать в обозримой перспективе.

    Также, указывает издание, Дарчиев рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост посла, если уровень российского представительства в Вашингтоне не будет понижен.

    Карьера Дарчиева началась в МИДе в 1992 году. Он занимал ключевые посты, в том числе советника и советника-посланника в посольстве России в США. Последняя его миссия была в Канаде, где он служил послом с 2014 по 2021 год, включая период обострения отношений из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, и новый посол будет назначен своевременно.

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    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    23 ноября 2024, 10:16 • Новости дня
    Маск предсказал быстрое банкротство США

    Маск заявил о стремительном движении США к финансовому краху

    Маск предсказал быстрое банкротство США
    @ Allison Robbert /CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Маск выразил обеспокоенность финансовым положением США, заявив, что страна сейчас стремительно движется к банкротству, передает РИА «Новости».

    Это заявление Маск сделал в ответ на сообщение от департамента по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), который отметил необходимость исправления текущей бюджетной ситуации. По данным департамента, в последний раз профицит бюджета в США наблюдался в 2001 году, а в 2023 финансовом году правительство потратило более 6 трлн доллов, тогда как привлекло лишь 4,47 трлн долларов.

    «Америка сейчас очень быстро движется к банкротству», – заявил Маск в соцсети X. Его слова отражают серьезную озабоченность по поводу растущего дефицита бюджета и госдолга США. Маск также поддерживает Дональда Трампа и обещал сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу на выборах.

    Ранее победитель президентских выборов Дональд Трамп назначил Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами на руководящие должности в новом департаменте по достижению госэффективности (DOGE). Маск активно высказывается на политические темы и поддерживает политику Трампа в борьбе с бюджетным дефицитом.

    По данным Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года может достичь 121% от ВВП страны, а к 2029 году – 131,7% от ВВП. С момента президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

    Отметим, что американский предприниматель Илон Маск уже заявлял, что без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом.

    Накануне Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего.

    Маск и Вивек Рамасвами также предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

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    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    23 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкие, эмиратские и тайские банки прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, ссылаясь на технические ошибки и блокировки, что вызывает затруднения у пользователей при снятии средств.

    При попытке использовать карту банкоматы в Анкаре и Стамбуле выдают сообщения о технической ошибке или отсутствии обслуживания, передает ТАСС.

    Проблемы наблюдаются как в государственных, так и частных банках Турции. В некоторых случаях банкоматы сообщают, что операции с картами не санкционированы. Ситуация касается как корпоративных, так и индивидуальных карт Газпромбанка, работающих на системе UnionPay.

    Об аналогичных проблемах с обслуживанием карт сообщили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, при попытке использования карта выдает уведомление о блокировке или неактивности.

    Тайские банки также прекратили обслуживание таких карт. Банкоматы в Таиланде возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.

    Накануне Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».

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    24 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа

    Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .

    По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».

    Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.

    Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.

    Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.

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    23 ноября 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал себя своим мужем

    Байден оговорился и назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

    Как передает РИА «Новости», президент США Джо Байден оговорился на торжественном ужине в Белом доме, назвав себя мужем Джо Байдена.

    Байден, которому недавно исполнилось 82 года, приветствовал гостей, сказав: «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего». Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

    Байден часто начинает выступления, представляясь «мужем Джилл Байден», однако, в этот раз допустил ошибку. Это не первый случай, когда американский лидер публично оговаривается или путает имена и факты, что часто становится предметом насмешек и мемов в сети.

    Проблемы с оговорками у Байдена известны широкой публике, его администрация неоднократно пыталась объяснять, что такие высказывания вырываются из контекста. Ранее Байден путал страны, фамилии и рассказывал о встречах с давно умершими людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден поручил Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

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    23 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Байден обсудил с Макроном события на Украине после удара «Орешника»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден обсудил с Эммануэлем Макроном развитие событий на Украине после испытания российской ракетной системы «Орешник», сообщили в Белом доме.

    Байден провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

    Основные темы обсуждения касались текущих событий на Украине и в других международных регионах.

    Помимо этого, президенты обсудили события на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению прекращения огня в Ливане. Эти темы были обозначены как ключевые в распространенном сообщении Белого дома.

    Отмечается, что обе стороны выразили готовность к взаимодействию и координации для стабилизации международной обстановки.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    При этом Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

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    24 ноября 2024, 10:34 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер заявил о планах Байдена втянуть США в ядерную войну

    Экс-разведчик Риттер обвинил Байдена в планах начать ядерную войну с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-разведчик Скотт Риттер утверждает, что Джо Байден планирует втянуть США в ядерную войну с Россией до инаугурации Дональда Трампа, игнорируя волю американского народа.

    Американский президент Джо Байден намерен втянуть США в ядерную войну с Россией до инаугурации Дональда Трампа, который победил на президентских выборах, сообщил бывший разведчик Скотт Риттер, передает «РИА Новости». Он заявил, что Камала Харрис могла бы привести страну к ядерному конфликту с Россией в течение года, а Байден стремится сделать это до 20 января 2025 года.

    Риттер также отметил, что президент США игнорирует волеизъявление американского народа. По его словам, политика Байдена ставит страну на грань ядерной войны с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-разведчик Скотт Риттер заявил о фактическом состоянии войны между США и Россией, несмотря на отсутствие официального объявления о ней. Ранее сообщалось, что Риттер объявил о прекращении сотрудничества с RT в результате введенных США санкций.

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    25 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине

    Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что из уст сторонников Трампа и номинированных на будущие должности в его администрации слова «мир» и «мирный план» звучат часто. В отличие от этого, представители действующей администрации США, как отметил Песков, избегают таких терминов, предпочитая провокационные действия. Он добавил, что это та реальность, с которой сталкивается Россия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал планы администрации Трампа по взаимодействию с командой Байдена, отметив, что Москва в курсе таких намерений и внимательно следит за развитием событий.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Песков ранее заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине. Песков также заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 ноября 2024, 11:42 • Новости дня
    Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине

    Песков: США провоцируют эскалацию конфликта на Украине безрассудными шагами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Песков отметил, что России приходится постоянно отвечать на такую беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует в первую очередь уходящая администрация в Вашингтоне.

    Песков также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России, утвержденное президентом Владимиром РФ Путиным. Он заявил, что эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность. «Президент (РФ Владимир) Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами», – отметил Песков.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

    Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

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    25 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Захарова прокомментировала прекращение дел против Трампа

    Захарова: прекращение дел против Трампа подчеркивает цикличность правосудия США

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа, что демонстрирует различные результаты до и после выборов.

    Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение Министерством юстиции США федеральных дел против избранного президента Дональда Трампа. Захарова отметила, что это решение подчеркивает «удивительную цикличность» американского правосудия.

    «Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – заявила Захарова в своем телеграм-канале.

    Ранее директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун сообщил, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в контексте политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было названо победой для верховенства права. Суд Нью-Йорка решил перенести вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов на 26 ноября, удовлетворив ходатайство его адвокатов о переносе заседания после президентских выборов. Экс-президент Трамп заявил, что ему запретили давать показания по делу о подлоге документов, что он считает неконституционным. Рост судебных расходов может вызвать финансовые проблемы у Трампа, так как для их покрытия он использует средства от доноров, собранные комитетом Save America.

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