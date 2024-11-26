Маск: ремонт в Пентагоне занимает больше времени, чем его строительство

Илон Маск заявил о высоком уровне бюрократии в Пентагоне, замедляющем ремонт

Tекст: Денис Тельманов

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация дошла до того, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, в то время как все здание ведомства было построено за 16 месяцев в 1940-х годах. Маск сделал это заявление после встречи с высокопоставленными военными чиновниками.



Эти слова Маска стали ответом на высказывания бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее заявлял, что бюрократия значительно увеличивает расходы за счет сомнительных статей. Маск подчеркнул, что это не связно с численностью сотрудников, а скорее с неэффективностью управленческих процессов.

В прошлом Маск уже поднимал вопросы эффективности государственных расходов. Он упоминал о новом департаменте по достижению госэффективности в США (DOGE), задачей которого является повышение эффективности использования военных бюджетов. Маск и Вивек Рамасвами были назначены на руководящие должности в этом департаменте, что подтвердил Дональд Трамп после победы на президентских выборах.

Илон Маск также регулярно поддерживает Дональда Трампа и активно участвует в обсуждении вопросов американской политики, делая заявления и комментируя события в своей социальной сети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделав их дорогими и неэффективными, по мнению Илона Маска.

Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

Он и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

