Лидер грузинской оппозиции снял на акции протеста надетый судом браслет

Представитель оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия во время акции протеста снял электронный браслет, надетый на него по решению суда за организацию группового насилия во время акций протеста.

«Я снимаю этот электронный браслет, и мне все равно, что теперь будут предпринимать», – передает слова Мелии РИА «Новости».

Оппозиционер заявил, что протестные акции будут проходить до тех пор, пока не назначат дату внеочередных выборов. По его словам, крупнейшее выступление оппозиционеров пройдет через неделю.

Между тем другой оппозиционер Нино Хоштария сообщила, что кандидаты от оппозиционных партий, прошедшие во второй тур выборов по одномандатным округам, отказались от участия в них. Они считают итоги выборов нелегитимными и требуют отставки главы ЦИК Тамары Жвания, уточнила Хоштария.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

По состоянию на 12.58 мск правящая партия «Грузинская мечта» оставалась лидером на парламентских выборах по партийным спискам после подсчета голосов с 90,56% участков.