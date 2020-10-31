Цивина и Дрожжиную заподозрили в причастности к иным эпизодам по делу Баталова

Из квартиры актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина следователи изъяли документы из архива актера Алексея Баталова, речь может идти и о других эпизодах мошенничества, сообщил адвокат семьи Баталовых Павел Астахов.

«В ходе следственных действий в квартире Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте следователем был обнаружен ключ с биркой «Ключ от сейфа в квартире [дочери Алексея Баталова] Маши Баталовой» и достаточно большой массив: сотни, а может, и тысячи документов из архива Баталова, которые были упакованы в пять огромных полиэтиленовых пакетов. Там, возможно, и находятся письма Анны Ахматовой, о которых так много говорят и которые бесценны. Подобных рукописей в архиве Баталова было много», – рассказал адвокат ТАСС.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

«Единая Россия» объявила о намерении приостановить членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства. В свою очередь сама Дрожжина заявила, что не признает вину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.

Дрожжина и Цивин согласились вернуть имущество семье Баталова.