ЕР приостановит членство актрисы Дрожжиной до конца судебного разбирательства

Партия «Единая Россия» намерена приостановить членство актрисы Натальи Дрожжиной, обвиняемой в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, на время судебного разбирательства, сообщил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

«У нас существует механизм, согласно которому при возбуждении уголовного дела автоматически членство в партии приостанавливается. Это общее правило, «неприкасаемых» здесь нет (...) И приостановка членства действует вплоть до окончания разбирательства в суде. Когда либо доказывается виновность, либо невиновность (...) Тогда принимается решение либо об исключении из партии, либо о восстановлении членства», – сказал Ревенко РИА «Новости».

Он отметил, что партийный билет – это «не индульгенция», а «повышенная ответственность».

Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявили обвинения по делу о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест.

Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».