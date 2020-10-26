СК предъявил обвинения по делу об обмане вдовы и дочери Алексея Баталова

Фигурантам дела о мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова предъявили обвинения, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы.

«В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение... Фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Ранее вдова и дочь актера заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

Напомним, 16 октября Иванова рассказала, что вдова и дочь актера Алексея Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест.