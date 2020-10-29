Дрожжина и ее супруг согласились вернуть имущество семье Баталова

Артистка Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин согласились вернуть имущество семье актера Алексея Баталова, сообщил их адвокат Анатолий Кучерена.

«Да, мои подзащитные готовы вернуть это имущество: 1/3 доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартира по 1-му Самотечному переулку. Все это принадлежит Баталовым», – передает ТАСС слова Кучерены.

По его словам, в настоящее время это имущество находится на ответственном хранении у Дрожжиной. «Договор ренты, который заключила с ней семья Баталова, не расторгнут, он действует. И при этом, насколько я понял, сама вдова не хочет принимать это имущество обратно. А потому следователь не хочет снимать арест с данных объектов собственности», – отметил защитник.

Кроме того, адвокат добавил, что не понимает пока, как выйти из этого тупика. «Я даже договорился с Никитой Михалковым о переговорах в его студии с Дрожжиной, Цивиным, вдовой и дочерью Баталова. Но они отказались», – отметил адвокат.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

«Единая Россия» объявила о намерении приостановить членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства. В свою очередь сама Дрожжина заявила, что не признает вину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.