Эксперт рассказал о перспективах победителей конкурса «Лидеры России. Политика»

«Для одних конкурс станет кадровым лифтом, а для других – позволит выявить скрытый потенциал, показать себя и усовершенствовать профессиональные навыки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, подводя итоги конкурса «Лидеры России. Политика», награждение победителей которого состоялось накануне.

«Из 34 тысяч поступивших заявок в финале конкурса «Лидеры России. Политика» определили почти 50 победителей, – сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев – Даже в полуфинале было 1000 человек на место, это очень серьезный отбор. Все участники и финалисты – это состоявшиеся люди, депутаты Госдумы, крупные предприниматели, общественники. Минимум 10 человек – кандидаты наук. География самая разнообразная – от Владивостока и Хабаровска до Питера и Московской области».

Никаких особых преференций победителям конкурса «Лидеры России. Политика» не обещали, кроме того, что они получат возможность поработать с наставниками и людьми из высшего эшелона политической элиты, продолжил собеседник. «Также их ждет участие в программе центра подготовки управленцев «Сенеж». Других призов нет, но и эти – самого высокого качества», – отметил Матвейчев.

«Свои навыки победители конкурса будут применять там, где они сейчас работают, а если захотят – они смогут с помощью наставника изменить вектор своей карьеры. По опыту могу сказать, что участники «Лидеров России. Политика» не ставили своей целью занять какие-то высокие посты. Они хотели убедиться, что они крутые и показать на что способны. Но для кого-то конкурс действительно станет кадровым лифтом. Предложения работы от губернаторов и из министерств уже поступают. А другим «Лидеры России» позволяют выявить скрытый потенциал, показать себя и усовершенствовать профессиональные навыки», – заключил Олег Матвейчев.

В среду, 28 октября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из почти 34 тыс. заявок, полученных на старте проекта, были отобраны 49 лучших участников.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

В церемонии закрытия и награждения победителей конкурса приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов. Организаторы провели для участников финала конкурса незапланированный «тест на человечность», оценив их умение помочь другим в трудной ситуации.

Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».