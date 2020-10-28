Объявлены победители конкурса «Лидеры России. Политика»

В четверг, 28 октября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из почти 34 тыс. заявок, полученных на старте проекта, были отобраны 49 лучших участников.

Победители получат право на участие в уникальной образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В церемонии закрытия и награждения победителей конкурса приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Перед объявлением итогов Сергей Кириенко обратился к участникам финала и призвал их не терять связи друг с другом. «У каждого из вас сегодня есть среди знакомых и, надеюсь, друзей 99 очень неслучайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране. Если понимать, что это надежное плечо рядом – люди, к которым вы можете обратиться за помощью, люди, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас, – это невероятный ресурс для движения вперед и для развития», – сказал он.

Кириенко также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей. «У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», – отметил он.

Комиссаров со своей стороны отметил, что участие в финале – это уже достойный результат. «Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений. Примечательно, что больше половины наших победителей (57%) – моложе 40 лет. То есть в конкурс, а потом, возможно, и в публичную политику идут молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями», – сказал он.

Он подчеркнул, что организаторы постарались создать для участников условия, близкие к реальным. «В конкурсе «Лидеры России. Политика» мы впервые запустили платформу для голосования, где вы могли собирать голоса в свою поддержку. Таким образом, не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное – это работа для людей и ради людей», – напомнил Комиссаров.

«Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки», – добавил он.

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов. Организаторы провели для участников финала конкурса незапланированный «тест на человечность», оценив их умение помочь другим в трудной ситуации.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».