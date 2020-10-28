В ЕК заявили об очень сложной ситуации с коронавирусом в Европе

Евросоюз сейчас находится в центре второй волны пандемии коронавирусной инфекции, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Все больше людей заражают других. Не далее, как на прошлой неделе, число подтвержденных случаев заражения в Европе оценивалось в 1,1 млн», – передает ее слова «Интерфакс».

«Ситуация сложная, очень сложная. Но мы все еще в состоянии сдержать распространение вируса, если все будем подходить к этому ответственно. (...) Мы должны непременно сдержать этот вирус до того, как мы будем располагать вакцинами и лучшими средствами для защиты здоровья всех», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также рассказала о мерах, принимаемых в ЕС для борьбы с распространением коронавируса. «Мы будем рекомендовать стратегию эффективных и скоординированных тестов и предложим увеличение мощностей для проведения тестов. (...) Что касается нас, мы мобилизуем теперь 100 млн евро в рамках инструмента чрезвычайной помощи для закупки экспресс-тестов, которые затем распределим среди государств-членов», – сказала глава ЕК.

Кроме того, она призвала готовится к проведению кампании по вакцинации. «Мы должны быть готовы к поступлению первых вакцин. Предстоит многое сделать, принять во внимание огромное количество вопросов, чтобы можно было корректно осуществить распределение вакцин», – указала фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что необходимо продолжать поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне распространения коронавируса.