ЕК высказалась за сохранение ограничений на поездки в ЕС из третьих стран

Необходимо продолжать поддерживать ограничения на поездки из третьих стран в ЕС на фоне распространения коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«На данный момент нам необходимо сохранить ограничения на поездки в ЕС», – передает ее слова РИА «Новости».

Глава ЕК подчеркнула, что странам ЕС необходимо облегчить воссоединение пар и семей в нынешних непростых условиях. Сейчас в Евросоюзе действуют ограничения на поездки из третьих стран.

Ранее сообщалось, что страны – члены Евросоюза через семь месяцев после начала пандемии смогли согласовать единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри Шенгена, основанную на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.