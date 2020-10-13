ЕС одобрил систему перемещения через границы внутри Шенгена при пандемии

Страны – члены Евросоюза через семь месяцев после начала пандемии вызываемого коронавирусом заболевания смогли согласовать единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри Шенгена, основанную на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы, говорится в заявлении Совета ЕС по общим вопросам.

«Совет [ЕС] утвердил рекомендации [Еврокомиссии] по скоординированному подходу к ограничениям на свободу перемещений в ответ на пандемию. Эти рекомендации должны позволить избежать фрагментации и нарушений функционирования Шенгена и способствовать повышению транспарентности и предсказуемости для людей и бизнеса», – передает ТАСС текст заявления.

До этого все карантинные и прочие санитарные меры каждое государство ЕС принимало самостоятельно, что приводило к неразберихе при перемещении по Европе.

В апреле лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики. Программа ЕС по оказанию помощи странам – членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на сумму 540 млрд евро начала действовать с 1 июня.

Также лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса. Планировалось собрать около 1,5 трлн евро.

В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.

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