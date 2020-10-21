Назначена дата повторных выборов в парламент Киргизии

ЦИК Киргизии назначил 20 декабря датой повторных выборов в парламент, сообщил представитель комиссии по выборам и проведению референдумов.

Представитель ЦИК Киргизии сообщил, что ведомство единогласно утвердило 20 декабря датой новых выборов, передает РИА «Новости».

Подготовка к проведению выборов начинается в республике со среды, 21 октября.

Напомним, на фоне беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.

Накануне он подписал указ о назначении себя и.о. президента Киргизии.