Жапаров подписал указ о назначении себя и.о. президента Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер страны Садыр Жапаров подписал указ о принятии полномочий главы государства, сообщили в его пресс-службе.

«Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров 16 октября подписал указ «О принятии исполнения полномочий президента Кыргызской республики», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Жапаров своим указом постановил всем начальникам госорганов, в том числе правоохранительные органы, суды, и исполнительные органы, «обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме». Силовым структурам поручили усилить борьбу с коррупцией и криминалом, правительству – принять меры по защите частного капитала и собственности, и усилить борьбу с распространением коронавируса.

Во вторник стало известно, что врио президента Киргизии Садыр Жапаров оправдан по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне беспорядков в стране объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.