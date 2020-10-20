Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова по делу о попытке захвата власти

Врио президента Киргизии Садыр Жапаров оправдан по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году, сообщил Верховный суд страны.

Жапаров «оправдан коллегией судей за отсутствием состава преступления». Кроме того, Верховный суд оправдал Камчыбека Ташиева, который возглавил госкомитет нацбезопасности, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне беспорядков в стране объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Жапаров. Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жарапов был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.

В 2012 году в Бишкеке митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор перерос в попытку штурма парламента. Жапарова и Ташиева обвинили в попытке захвата власти. В 2013 году демонстранты попытались захватить в заложники губернатора Эмилбека Каптагаева. Жапаров, отрицающий свою причастность к захвату, уехал из страны. В 2017 году попытался вернуться в Киргизию, был приговорен к лишению свободы.