Власть в Киргизии захватывают мародеры

Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
Перейти в раздел…

Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев
Перейти в раздел…

Новая революция в Киргизии

Иран включился в конфликт с Карабахом

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Перейти в раздел…

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Киргизии вынесли на обсуждение вопрос об импичменте президента Жээнбекова
    Азербайджан обвинил Армению в попытке «расширить географию войны» В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым Расшифрованы черные ящики разбившегося под Харьковом Ан-26 Названы способы распознать признаки тяжелого развития COVID-19
    Армения назвала условие признания Нагорного Карабаха Два беспилотника упали на востоке Грузии У Чубайса выявили коронавирус В Москве появится электронная база таксистов
    Минобороны назвало причину пожара на арсенале в Рязанской области Кипрского гражданства собрались лишить двоих россиян В Иваново выпустили уникальное кимоно в честь дня рождения Путина Участие Медведевой в этапе Кубка России оказалось под вопросом

    строительство газопровода


    В Германии заявили о поддержке «Северного потока – 2»

    кандидат в президенты


    Тихановская объявлена в России в розыск

    «мужество вовремя уйти»


    Жванецкий объявил об уходе со сцены

    Видео

    ракетные комплексы


    «Искандеры» способны перевернуть ситуацию в Карабахе

    тысячи спутников


    Илон Маск включается в борьбу против российского гиперзвукового оружия

    ажиотажный спрос


    Почему в России возник дефицит автомобилей

    обрушение власти


    Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    Власть в Киргизии захватывают мародеры

    Больше всего сейчас довольны те, кому удалось награбить    7 октября 2020, 20:05
    Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    Переворот в Киргизии наглядно показал, что происходит в государстве при полном параличе власти. В стране теперь два премьера, два мэра столицы, два координационных совета и прочее. В регионах криминал грабит и занимает промышленные предприятия. Больше всего удивляется прозападно настроенная молодежь, которая сначала радовалась митингам и протестам.

    Вторник в Киргизии был полон уличных дискуссий о том, кто станет премьер-министром страны и кто в принципе получит власть. Сразу после переворота политические тяжеловесы страны (в основном те, кто три дня назад проиграли парламентские выборы) объявили о создании координационного совета.

    По представлению этого совета, премьер-министром страны был назначен Садыр Жапаров, еще несколько дней назад находившийся в заключении. Он был отпущен, потому что силовики испугались угроз протестующей толпы. Жапаров являлся одним из лидеров партии «Ата-Журт», отбывал срок по нескольким тяжким статьям. Редкий случай, когда человек из тюремной камеры за неполные сутки проделал пусть до кабинета главы правительства.

    Это назначение вызвало вал возмущения у другой части оппозиции, в первую очередь молодёжи. Противники Жапарова попытались сорвать процесс голосования в отеле «Достук», где собрались депутаты в виду разгрома Белого дома (здания, где находятся парламент и президент Киргизии). Внутрь их не пустили, но избранному без кворума премьеру пришлось украдкой сбегать из здания.

    «В Киргизии началось концептуальное противостояние. - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт из Киргизии Марс Сариев. - После переворота или революции создали координационный совет, куда вошли маститые политики, они хотят вернуться в конституционное русло путём избрания Садара Жапарова законным премьер-министром. Эта группа, скорее всего, имеет контакты с президентом Жээнбековым и пытается с ним договориться. Однако появился и новый координационный совет, куда вошли молодые реформаторы, которые требуют люстрировать всех прежних политиков и не признают Жапарова премьером».

    И действительно – часть революционеров создала свой координационных совет, названный «молодёжным». Во время заседания этого совета (путём проведения митинга на площади) избрали еще одного «премьер-министра» - Тилека Токтогазиева. В данный момент он пытается доказать, что именно он настоящий премьер и готов взять ответственность за формирование кабинета министров. Легитимность же Садыра Жапарова, и без того сомнительная, упала ещё больше после заявления нового спикера парламента страны о том, что голосование в «Достуке» было предварительным, что депутатов не так поняли и что нужно ещё одно голосование.

    Удивительно, но вот уже более суток ничего не известно о судьбе и политической линии президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Единственное заявление, которое было выпущено от его имени за последнее время – поздравление с днем рождения в адрес президента России Владимира Путина. Однако на данный момент президент Жээнбеков остается едва ли не единственным полностью легитимным руководителем страны – и главное, он должен своим указом одобрить все новые назначения. Похоже, что сейчас все эти процедуры мало кого волнуют. Новоявленные киргизские революционеры не воспринимают президента Жээнбекова всерьёз и больше заняты борьбой друг с другом.

    Погромы и захваты

    Пока политики делили власть, прагматичные молодые люди пошли проверенным путём – грабить и громить столицу, как это было в прошлые два переворота в Киргизии. Однако, в этот раз жители Бишкека, наученные горьким опытом и надеясь на защиту милиции, стали самоорганизовываться в народные дружины. Они буквально ходили вслед за толпами мародёров и не давали им грабить магазины. Всех не уберегли, но ущерб оказался минимален.

    К сожалению, не удалось защитить Фонд медицинского страхования Киргизии. Мародёры разбили мебель и вынесли оттуда компьютеры с личными данными пациентов, что приведёт к печальным последствиям, даже если бы не было коронавируса. Медикам же ничего не остаётся, как лечить раненых митингующих, которых набралось уже более семисот человек.

    Хороший пример отпора захватчикам показали сотрудники государственного сотового оператора MegaCom. Туда вломились несколько мужчин, один объявил себя новым главой компании, ссылаясь на назначение от новых властей (и не предъявляя никаких документов). После некоторых колебаний сотрудники при помощи дружинников выгнали новоявленного директора. Похожая ситуация произошла и с некоторыми другими крупными компаниями.

    Хуже всего пришлось горнодобывающим комбинатам в отдалённых регионах страны. Их осадили толпы людей, в основном местных жителей при поддержке криминала, и причина в целом понятна – это самые богатые предприятия в своей местности, там есть дорогая техника и даже наличные.

    Первым пострадал золоторудный рудник «Джеруй». Он известен, например, тем, что в прошлом году на переговорах с Жээнбековым Владимир Путин заявил, что в разработку месторождения российский инвестор планирует  вложить в развитие предприятия 600 млн долларов. Склады на «Джейруе» были разграблены и подожжены, но добывающие мощности остались нетронуты. Похожую судьбу испытали многие другие предприятия по добыче золота, их захватывали и отбивали назад сотрудники частной охраны и самого предприятия. Милиция пока предпочитает не вмешиваться. Данные предприятия принадлежат в том числе иностранному капиталу из России, Китая и Казахстана.

    Опасным выглядит захват угольных месторождений «Кара-Кече», которые добывают топливо для работы Бишкекской ТЭЦ. Без этого угля ставится под угрозу отопление столицы в зимний период. Представители компании владельца «Кара-Кече» так прокомментировали случившееся: «По имеющейся информации, нападение и захват месторождения организовал криминальный авторитет М. Кадыркулов по кличке Саяк. Нападавшими были отобраны у работников кассы филиала денежные средства и выручка от реализации угольной продукции в сумме более полумиллиона сомов».

    Происходящее выглядит как полное исчезновение государственной власти, в результате чего криминал чувствует безнаказанность.

    «Если в столице благодаря дружинникам удалось навести определённый порядок, то в регионах всё по-другому. – говорит Марс Сариев. - Дружинников там не оказалось, а милиция не может восстановить структуру управления, местные органы власти тоже парализованы. В результате на сцену выходят различные ОПГ, которые в этих условиях становятся реальной силой, в том числе политической. Они перехватывает все прибыльные отрасли и пытаются поставить своих людей на высокие должности. Думаю, в ближайшие дни там всё же удастся навести порядок, но многое зависит от переговоров с президентом. И от того, готовы ли политические силы Киргизии к компромиссу ради сохранения стабильности».

    Большой передел

    В условиях безвластия главной силой является агрессивная толпа на улице. У кого больше бойцов, у того и больше шансов для проталкивания своего представителя на высокую и хлебную должность. Например, прокуратура Киргизии прямо в данный момент все еще пытается отбиться от очередного претендента на должность Генпрокурора. Сторонники партии «Чон казат» собрались во дворе учреждения и требуют назначить генпрокурором своего лидера Сыймыка Жапыкеева. Сотрудники прокуратуры в ответ уговаривают собравшихся не уничтожать государственное имущество.

    С мэром Бишкека ситуация ещё запутанней. Глава администрации столицы Киргизии написал заявления о добровольном уходе с поста. Назначенный толпой «народный мэр» вынужден вести борьбу с другим «народным мэром». При этом подтянулись сторонники прежнего мэра и требуют вернуть всё как было. Пока найден компромисс, временным и.о. градоначальника стал один из вице-мэров.

    В городе Ош, втором по значимости в стране, продолжаются митинги на главной площади. Городской парламент единогласно проголосовал за отставку мэра (вынес вотум недоверия). Однако отстранённый градоночальник собрал на площади своих сторонников, объявил решение депутатов нелегитимным и потребовал от «народного мэра» убираться из его кабинета.

    Тем временем в Киргизию вернулся Мелис Мырзакматов - бывший мэр города Ош, который в 2014 году бежал из страны из-за заведённого на него уголовного дела. Находящийся в розыске Мырзакматов сразу приехал на площадь и стал выступать перед своими сторонниками. Есть большая вероятность, что он разгонит прежних мэров и вернётся на свою старую должность.

    Губернатором же в самую густонаселённую Ошскую область, как сообщается, назначили Алмамбета Анапияева (документов об этом пока никто не видел), он является братом убитого в Москве криминального авторитета. Анапияевов шёл на эти выборы от партии «Мекеним Кыргызстан» (партия набрала 24% голосов) и стал бы депутатом, но судьба распорядилась иначе. Не так давно изгнанный старый губернатор снова пытается вернутся на своё место, при этом появился ещё один претендент.

    Как говорят эксперты, подобная вакханалия будет продолжаться до тех пор, пока силовые ведомства Киргизии не примут решение о том, кому они должны подчиняться. Новую власть должен назначить парламент страны (Жогорку Кенеш), а собрать кворум из депутатов будет очень большой проблемой. Например, депутат Ирина Кармушкина, активная сторонница событий 5-6 октября, не смогла прийти на работу: «В здание Жогорку Кенеш какие-то чьи-то мужчины в красных повязках меня не пустили, сказали, «что депутаты уже не власть - это мы власть!» Ругаются и ждут коменданта, которого никто не знает, где искать».

    Население же страны, судя по высказываниям в социальных сетях, в шоке от происходящего и в полном разочаровании от работы государственных институтов. А больше всего разочарована молодежь, среди которой сильны прозападные настроения – эти люди полагали, что революция принесет обновление власти, и совершенно не рассчитывала на хаос, грабежи и насильственное занятие властных должностей освобожденными из тюрьмы политиками.

    В соцсетях вначале очень приветствовали митинги за отмену результатов выборов. Например, звучали такие фразы: «Очень вдохновляющие речи и выступления там звучат. Очень нравится, что менты не разгоняют протест, хотя ожидал этого с самого начала митингов». Спустя сутки этот же пользователь написал: «Э, что за фигня с координационным советом и Садыром Жапаровым в премьеры?» И наконец, финальное сообщение выглядело так: «Протест, разгон, стычки, захват Белого дома, но на сцене всё те же. Сплошное разочарование, хотя было так прекрасно и хорошо с утра».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •