Кремль заявил о нежелании вмешиваться во внутренние дела Киргизии и Белоруссии

Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в Киргизии и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы, так же как и в случае с Белоруссией. Тут я хочу обратить ваше внимание на слова президента о том, что много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией. И Россия продолжит это сотрудничество, потому оно необходимо народам двух стран, и предложит необходимую помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран», – передает РИА «Новости» слова Пескова.