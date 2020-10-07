Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Как Пашинян справляется с ролью лидера воюющей страны

Для визита на театр военных действий Никол Пашинян нарядился в подобие камуфляжа Government of Armenia/YouTube
Война в Карабахе вывела Никола Пашиняна из «зоны комфорта» – этот сугубо гражданский человек теперь вынужден руководить воюющей страной. Ему особенно трудно сохранять авторитет на фоне предшественников – легендарных полевых командиров, тех самых, что разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 90-х годах. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...
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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    Лейли Акилова

    Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

    Лейли Акилова
    журналист, Бишкек
    		7 октября 2020, 12:24

    В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией.

    Триггером народного возмущения стали итоги выборов в республиканский парламент, прошедшие в минувшее воскресенье. Количество нарушений и совершенно беззастенчивое игнорирование закона провластными партиями смело можно назвать беспрецедентными даже для весьма искушенного в этом смысле киргизского электората. Массовый подкуп, подвоз людей на участки, вбросы бюллетеней сотрудниками УИК. Все происходило в прямом эфире социальных сетей.

    Но точкой невозврата стало объявление итогов, когда из 16 партий, участвующих в гонке, смогли пройти 7-процентный барьер только четыре. Две из них проходили в парламент с огромным отрывом, получив почти 90 мандатов из 120. То есть абсолютное большинство. Это партия «Беримдик», официально позиционирующаяся, как президентская. И «Мекиным Кыргызстан» - партия экс-главы Таможенной службы КР Раима Матраимова. Вокруг его имени вот уже полгода не утихает международный коррупционный скандал. Именно эта политическая жадность власти, судя по всему, и сыграла решающую роль в развитии дальнейших событий. 

    Протестные настроения в Киргизии нарастали последние два года в геометрической прогрессии. Бестолковые и бессмысленные решения двух правительств президента Жээнбекова практически во всех сферах, от образования до экономики, то и дело провоцировали общественное негодование. Не прибавляли ему популярности и профанирующие идею борьбы с коррупцией преследования политических оппонентов. Жээнбеков посадил на 11 лет своего предшественника Алмазбека Атамбаева, титаническими стараниями которого, Жээнбеков, собственно, и занял пост главы государства.

    Решающим моментом в политической судьбе свергнутой власти стала накрывшая страну пандемия, к которой государство оказалось категорически неготовым. Несмотря на веденный режим ЧП, основательно подкосивший малый и средний бизнес, в Киргизии только по официальным данным погибло почти полторы тысячи граждан. Все это делало политический крах пятого президента страны вполне очевидным, и отсрочить его могло только более или менее приличное проведение парламентских выборов. Увы, чуда не произошло.

    Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

    События понедельника разворачивались стремительно. Первыми о бессрочном митинге и непризнании итогов выборов заявили социал-демократы - сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, очень уж лично обиженные действующей властью. Чуть позже к ним присоединились лидеры и других проигравших партий. «Республика», «Замандаш», «Бир Бол», «Ата-Мекен». Именно эти партии являлись в стране политическими тяжеловесами до тех пор, пока их лидеры в той или иной степени не были подвергнуты преследованию.

    Дальше – по уже известному сценарию. Пламенные речи политиков, патриотические песни местных звезд, единство, вдохновение и надежда. Надежда на то, что страна прервет свое стремительное пике и у нее появится шанс на развитие. Затем провокационная попытка кого-то из толпы прорваться через забор, окружающий дом правительства, и начало разгона митингующих. Свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. 140 пострадавших. 19-летний парень погиб.

    В четвертом часу ночи митингующим удалось прорваться в дом правительства. Затем были освобождены из СИЗО ГКНБ Алмаз Атамбаев, два его экс-премьер-министра, и еще несколько топовых чиновников. 

    В отличие от предыдущих революций, той ночью не было мародёрств и грабежей. Более того, утром митингующие вместе с муниципальными служащими активно и вдохновенно убирали улицы города. Казалось, что в этот раз Киргизия прошла экзамен на политическую зрелость. А дальше… дальше последовал захват министерств и ведомств, мэрии столицы, национального телевизионного канала, аэропортов. Руководители захваченных организаций под натиском революционеров написали заявление об уходе.

    Появились сообщения о рейдерских захватах золотых месторождений в регионах. Мародеры образца 2020 года не зарятся больше на магазины – их цель власть. Взять ситуацию под контроль пытается Координационный совет, в который вошли лидеры проигравших партий. Задача совета - вернуть страну в правовое поле через экстренное собрание действующего еще состава парламента, сформировать правительство народного доверия и затем назначить новые выборы

    Киргизии предстоит пережить тяжелые времена. Возможны реваншистские попытки вернуть власть свергнутыми кланами. Провокации, направленные на стравливание северного и южного регионов страны, рейдерские захваты. В очередной раз в Киргизии под угрозой гражданский мир, целостность и будущее страны. И не факт, что наша многострадальная страна – а ей в постсоветское время больше всех досталось революций – этот очередной раз переживет.


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