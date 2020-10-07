Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией.

Триггером народного возмущения стали итоги выборов в республиканский парламент, прошедшие в минувшее воскресенье. Количество нарушений и совершенно беззастенчивое игнорирование закона провластными партиями смело можно назвать беспрецедентными даже для весьма искушенного в этом смысле киргизского электората. Массовый подкуп, подвоз людей на участки, вбросы бюллетеней сотрудниками УИК. Все происходило в прямом эфире социальных сетей.

Но точкой невозврата стало объявление итогов, когда из 16 партий, участвующих в гонке, смогли пройти 7-процентный барьер только четыре. Две из них проходили в парламент с огромным отрывом, получив почти 90 мандатов из 120. То есть абсолютное большинство. Это партия «Беримдик», официально позиционирующаяся, как президентская. И «Мекиным Кыргызстан» - партия экс-главы Таможенной службы КР Раима Матраимова. Вокруг его имени вот уже полгода не утихает международный коррупционный скандал. Именно эта политическая жадность власти, судя по всему, и сыграла решающую роль в развитии дальнейших событий.

Протестные настроения в Киргизии нарастали последние два года в геометрической прогрессии. Бестолковые и бессмысленные решения двух правительств президента Жээнбекова практически во всех сферах, от образования до экономики, то и дело провоцировали общественное негодование. Не прибавляли ему популярности и профанирующие идею борьбы с коррупцией преследования политических оппонентов. Жээнбеков посадил на 11 лет своего предшественника Алмазбека Атамбаева, титаническими стараниями которого, Жээнбеков, собственно, и занял пост главы государства.

Решающим моментом в политической судьбе свергнутой власти стала накрывшая страну пандемия, к которой государство оказалось категорически неготовым. Несмотря на веденный режим ЧП, основательно подкосивший малый и средний бизнес, в Киргизии только по официальным данным погибло почти полторы тысячи граждан. Все это делало политический крах пятого президента страны вполне очевидным, и отсрочить его могло только более или менее приличное проведение парламентских выборов. Увы, чуда не произошло.

События понедельника разворачивались стремительно. Первыми о бессрочном митинге и непризнании итогов выборов заявили социал-демократы - сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, очень уж лично обиженные действующей властью. Чуть позже к ним присоединились лидеры и других проигравших партий. «Республика», «Замандаш», «Бир Бол», «Ата-Мекен». Именно эти партии являлись в стране политическими тяжеловесами до тех пор, пока их лидеры в той или иной степени не были подвергнуты преследованию.

Дальше – по уже известному сценарию. Пламенные речи политиков, патриотические песни местных звезд, единство, вдохновение и надежда. Надежда на то, что страна прервет свое стремительное пике и у нее появится шанс на развитие. Затем провокационная попытка кого-то из толпы прорваться через забор, окружающий дом правительства, и начало разгона митингующих. Свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. 140 пострадавших. 19-летний парень погиб.

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В четвертом часу ночи митингующим удалось прорваться в дом правительства. Затем были освобождены из СИЗО ГКНБ Алмаз Атамбаев, два его экс-премьер-министра, и еще несколько топовых чиновников.

В отличие от предыдущих революций, той ночью не было мародёрств и грабежей. Более того, утром митингующие вместе с муниципальными служащими активно и вдохновенно убирали улицы города. Казалось, что в этот раз Киргизия прошла экзамен на политическую зрелость. А дальше… дальше последовал захват министерств и ведомств, мэрии столицы, национального телевизионного канала, аэропортов. Руководители захваченных организаций под натиском революционеров написали заявление об уходе.

Появились сообщения о рейдерских захватах золотых месторождений в регионах. Мародеры образца 2020 года не зарятся больше на магазины – их цель власть. Взять ситуацию под контроль пытается Координационный совет, в который вошли лидеры проигравших партий. Задача совета - вернуть страну в правовое поле через экстренное собрание действующего еще состава парламента, сформировать правительство народного доверия и затем назначить новые выборы

Киргизии предстоит пережить тяжелые времена. Возможны реваншистские попытки вернуть власть свергнутыми кланами. Провокации, направленные на стравливание северного и южного регионов страны, рейдерские захваты. В очередной раз в Киргизии под угрозой гражданский мир, целостность и будущее страны. И не факт, что наша многострадальная страна – а ей в постсоветское время больше всех досталось революций – этот очередной раз переживет.