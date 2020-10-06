Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...

Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Глеб Простаков

    Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		6 октября 2020, 16:45

    Россию поджигают по периметру. Сначала Белоруссия, затем Нагорный Карабах, теперь Киргизия. Во всех трех конфликтных точках – партнёры по Евразийскому экономическому союзу и ОДКБ. Несложно догадаться и о том, кто является поджигателем, хотя ситуация в Киргизии в этом смысле, пожалуй, совершенно нетривиальная.

    Прошедшие там накануне парламентские выборы не предвещали беды. Партии-фавориты были известны заранее, и обе эти партии – «Биримдик» («Единство») и «Менеким Кыргызстан» («Моя родина – Кыргызстан») представляли собой партии власти, пусть родом из разных кланов. На выборах баллотировались кандидаты, на две трети представляющие нынешний состав парламента. То есть о радикальном обновлении элит речь не шла.

    Выборы признали наблюдатели от СНГ и ШОС, а дотошная ОБСЕ не нашла нарушений в работе ЦИК республики, читай – в подсчете голосов. Да, выборы сопровождались войной компроматов и массовым подкупом избирателей, но для центральноазиатских стран это почти норма. Это ведь тоже своего рода демократия, когда люди сами принимают решение, продавать свой голос или нет.

    И тут, неожиданно даже для самих участников процесса, мирная демонстрация сторонников партий, проигравших выборы, переросла в бунт. В течение одного дня захватываются мэрия Бишкека, здание парламента, а из застенков Госкомитета по безопасности освобождается экс-президент Алмазбек Атамбаев. ЦИК признает выборы недействительными даже в отсутствие их критики со стороны сколь-нибудь значимой международной организации. Это решение, судя по всему, стало единственно возможным в ситуации, когда власти оказались не способны взять ситуацию под контроль. Для президента Сооронбая Жээнембекова перевыборы – призрачная надежда избежать участи первого президента республики Аскара Акаева, который вынужден был бежать в Россию, и Алмазбека Атамбаева, который в 2019 году был приговорен к 11 годам тюремного заключения.

    В течение одного дня не только захватываются ключевые административные здания, но создается координационный совет оппозиции, который уже готов взять власть в свои руки, назначив «правительство народного доверия». Стремительности развития событий, которые едва уложились в 24 часа, черной завистью позавидовали бы «революционеры» Украины и Белоруссии.

    Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

    Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Это нестройные документы, содержащие общие посылы без какой-либо конкретики. Разве что у партии «Биримдик», связанной с президентом Жээнембековым, была выраженная позиция по продолжению евразийской интеграции. У остальных же ничего, кроме клановых интересов, которые являются альфой и омегой киргизской внутренней политики.

    Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. До сих пор в этой стране, расположенной в буквальном смысле на пересечении всего и вся в Евразии, существовал баланс интересов сразу нескольких крупных игроков: России, Китая, США и Турции.

    Влияние Турции сильно просело после попытки госпереворота 2016 года и кампании гонений на приверженцев исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. При этом Киргизия – единственная тюркоязычная страна, которая отвергла призыв Анкары прищучить гюленистов. Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и даже Россия резко охладели к образовательным и культурным проектам, связанным с именем Гюлена, который уже много лет проживает с США. Но Бишкек наотрез отказался ущемлять в правах сторонников проповедника, считающегося главным противником президента Турции Эрдогана. Именно Киргизия наряду с США осталась самой лояльной ко всемирному движению, созданному с именем Гюлена на устах.

    Сообщество гюленистов выросло из образования. Элитные лицеи «Себат» в Киргизии прямо или опосредованно связаны с организацией «Хизмет», лидером которой является Гюлен. Это единственные школы, которые практикуют пение киргизского гимна перед началом занятий и ввели основы патриотического воспитания. Значительная часть выпускников «Себата» попадает в популярнейший Американский университет Центральной Азии (АУТЦА), финансируемый структурами Джорджа Сороса. Выпускники этих школ и университетов формируют своеобразную, тесно сплоченную сеть одноклассников и однокурсников – успешных, при должностях и крайне влиятельных.

    Еще в 2016 году мне говорили о том, что большинство лидеров общественного мнения в Киргизии – выпускники «Себата» и АУТЦА. Сочувствующие Гюлену люди занимают высокие должности не только в госорганах, но и в крупнейшей компании страны – золотодобывающей Kumtor. Именно «фактором Гюлена» можно объяснить паралич киргизских силовиков, допустивших быстрое распространение бунта в Бишкеке и регионах.

    Эта сеть «одноклассников» должна была взять власть в свои руки в 2016 году в Турции, однако тогда военный переворот, направляемый гюленистами, не удался. Понадобилось еще несколько лет, чтобы аналогичная сеть окончательно окрепла уже в Киргизии. К 2020 году их влияние нарушило баланс сил в регионе, формируемый Россией, Китаем и США, в пользу последней. 

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    «США – это капитан на судне мира. Ни одна из организаций, вступающих с ними в противоречие, не может добиться успеха», – сказал однажды Фетхуллах Гюлен. Сегодня фактор проповедника, судя по всему, сыграл решающую роль в государственном переводе в Киргизии. То, что не удалось в Стамбуле, удалось в Бишкеке. И России придется иметь дело с этой новой киргизской реальностью.


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