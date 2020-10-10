Минская группа ОБСЕ включилась в обмен пленными в Карабахе

Минская группа ОБСЕ находится в контакте с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по условиям возвращения останков и обмена пленными в Карабахе.

«Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик ведут интенсивный диалог с Международным Комитетом Красного Креста об условиях и логистике скорейшего возращения останков и (обмена) задержанными», – цитирует заявление группы РИА «Новости».

Минская группа ОБСЕ также призвала конфликтующие Армению и Азербайджан предоставить все необходимые гарантии безопасности и логистики «в срочном порядке».

Ранее в субботу министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в стране Клэр Мейтро обмен военнопленными в Нагорном Карабахе. Участники встречи также обсудили процесс прекращения огня в регионе.

Напомним, после договоренностей Армении и Азербайджана Бои прекратились почти во всем Карабахе. Однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут.

Также минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.