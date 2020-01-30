Мишустин начал первый зарубежный визит в качестве премьер-министра

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», а также проведет ряд встреч.

Это первый зарубежный визит Мишустина на посту главы российского правительства.

На заседании также будут присутствовать премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщает ТАСС.

Участники Евразийского межправительственного совета, посетят в Алма-Ате международный форум «Цифровое будущее глобальной экономики», посвященный взаимодействию цифровых систем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства.

Кроме того, 31 января российский премьер проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, премьером Армении Николом Пашиняном и премьером Казахстана Аскаром Маминым, а также с главой правительства Молдавии Ионом Кику, сообщили в пресс-службе правительства России.

Напомним, 16 января президент Владимир Путин назначил экс-главу ФНС Михаила Мишустина премьером. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему президент выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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