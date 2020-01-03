Восстановлена картина бегства из Японии экс-главы Nissan

Японское общественное телевидение NHK восстановило картину бегства бывшего главы Nissan Карлоса Гона из Японии.

В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Около 23.00 по местному времени (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай, передает РИА «Новости».

Данный самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Ночью того же дня он прошел таможенный и паспортный контроли в терминале для частных самолетов, ничего необычного обнаружено не было.

Очевидцы рассказали NHK, что на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Карлоса Гона в самолете не видели.

Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5.00 утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле.

Напомним, Гон сбежал из Японии в Ливан, а затем обвинил Токио в нарушении основных прав человека и политическом преследовании.

Сообщалось, что экс-глава Nissan якобы покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.

В четверг, 2 января, в Турции задержали несколько человек по делу о побеге Гона.

До этих событий, 19 ноября 2018 года, Гон (имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана) и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о побеге Карлоса Гона.