Главу Nissan и Renault запланировали арестовать в Японии

Главу компаний Renault и Nissan Карлоса Гону могут арестовать по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии, сообщают СМИ.

Об этом сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники, близкие к расследованию дела.

Издание добавляет, что Гона якобы подозревают в ложных сведениях о своей корпоративной зарплате.

Карлос Гон – президент и гендиректор компаний Renault и Nissan, также был председателем совета директоров «АвтоВАЗа».

В 1999 году Карлос Гон перешел в Nissan из Renault на пост высшего исполнительного директора, в 2000 году он возглавил компанию, сообщает РИА «Новости». В 2001 году он стал главой совета директоров и начал проводить реорганизацию. В 2005 году он занял должность президента Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров Mitsubishi Motors.