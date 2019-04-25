Экс-главу Nissan повторно освободили из тюрьмы под залог

Экс-главу объединения Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона вновь освободили из тюрьмы в Токио под залог.

Сумма залога составила 500 млн иен (около 4,5 млн долларов), передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Карлоса Гона отправят под домашний арест в его апартаменты в центре Токио. Ему запретили выезжать из страны и общаться со своей супругой Кэрол. Прокуратура города пыталась опротестовать решение об освобождении Гона под залог.

В марте 2019 года Гон был освобожден из тюрьмы под залог в 9 млн долларов, но 4 апреля вновь арестован, после появления новых подозрений в махинациях.

Напомним, Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года. Их подозревали в нарушении японского финансового законодательства.

Уточнялось, что Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan и переложил на корпорацию свои личные убытки от неудачных финансовых операций.