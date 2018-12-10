Прокуратура Токио обвинила экс-главу Nissan Карлоса Гона

Прокуратура Токио выдвинула официальные обвинения бывшему главе франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.

Обвинения предъявлены в нарушении финансового законодательства Японии, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

Также обвинения выдвинуты в отношении одного из подчиненных Гона, бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли.

В деле речь идет о сокрытии части доходов Гона. По данным следствия, он в течение пяти лет задекларировал только половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

Напомним, что в конце ноября японский концерн Nissan освободил от должности председателя совета директоров Карлоса Гона, арестованного по подозрению в нарушении финансового законодательства страны.

Кроме того, экс-главе Nissan предрекли новое обвинение.