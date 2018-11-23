Экс-главе Nissan предрекли новое обвинение

В отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона можеть быть возбуждено новое уголовное дело, сообщает газета «Асахи».

Отдел по особым расследованиям Токийской прокуратуры может дело из-за того, что в период с 2015 по 2017 год Гон не указал доходы в размере 3 млрд иен (26 млн долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на «Асахи».

В четверг японский концерн Nissan освободил от должности председателя совета директоров Карлоса Гона, арестованного по подозрению в нарушении финансового законодательства страны – с 2010 по 2015 год он якобы скрыл почти половину суммы своих доходов – около 5 млрд иен (почти 44 млн долларов).