Nissan освободил от должности арестованного Карлоса Гона

Японский концерн Nissan освободил от должности председателя совета директоров Карлоса Гона, арестованного по подозрению в финансовых махинациях.

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры подозревает Гона в том, что с 2010 по 2015 год он скрыл почти половину суммы своих доходов – около 5 млрд иен (почти 44 млн долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

По данным японских СМИ, Гон якобы приобретал за счет компании недвижимость в Рио-де-Жанейро, Париже, Амстердаме и Бейруте. Эти покупки не были оправданы с точки зрения нужд автоконцерна.

В Nissan оценили затраты на покупку и обустройство квартир в несколько миллиардов иен.

Прокуратура Токио оценивает возможность возбуждения дела и в отношении самого Nissan как юрлица на основании постановления о «наказании обеих сторон». Это связано с тем, что Гон долгое время не указывал часть своих доходов что якобы происходило при участии высокопоставленных сотрудников компании.

В понедельник главу компаний Renault и Nissan Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства страны.

По данным Financial Times, он планировал слияние двух компаний, тогда как совет директоров японского производителя искал способы заблокировать сделку.