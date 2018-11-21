Арестованный глава Renault и Nissan планировал слияние компаний

Глава Renault и Nissan Карлос Гон планировал слияние двух компаний, тогда как совет директоров японского производителя искал способы заблокировать сделку, сообщает Financial Times.

При формировании альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. В свою очередь Nissan контролирует 34% акций Mitsubishi.

При этом Renault может влиять на решения, принимаемые Nissan, хотя Nissan не имеет права голоса в отношении деятельности французского партнера.

В последнее время правительство Франции призывало к большему сближению автоконцернов в надежде сохранить альянс после ухода Гона. Но в Японии решили бороться с любой реорганизацией, которая, как отметил источник издания, закрепит статус Nissan как компании второго эшелона.

На этом фоне напряженность между Гоном и главой Nissan Хирото Саикавой росла.

В понедельник главу компаний Renault и Nissan Карлоса Гону арестовали в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства страны.