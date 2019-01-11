Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения

Бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону предъявили обвинения в попытке переписать на компанию свои убытки, сообщает Kyodo.

Прокуратура Токио считает, что в 2008 году он попытался переписать на Nissan убытки на сумму 16,7 млн долларов, которые понесла компания по управлению его личными активами, передает RT.

В связи с этим в течение дня срок ареста Гону может быть продлен.

Гону уже несколько раз продлевали срок содержания под стражей после того, как его в первый раз арестовали в конце ноября по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Также был арестован ближайший соратник Гона Грэг Келли.

В начале декабря прокуратура Токио выдвинула официальные обвинения Карлосу Гону. Позже стало известно о подозрении в использовании служебного положения в личных целях.

Японский концерн Nissan освободил его от должности председателя совета директоров.