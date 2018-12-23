Экс-главу Nissan Карлоса Гона оставили под арестом до января

Токийский окружной суд решил продлить срок содержания под стражей экс-руководителю автоконцерна Nissan Карлосу Гону на десять дней – до 1 января 2019 года.

В случае появления нового запроса о продлении срока ареста и одобрения его судом Гон может оставаться в тюрьме до 11 января, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Третий ордер на арест Гона токийская прокуратура оформила в пятницу. Он касается нового подозрения – использования служебного положения в личных целях. Предполагается, что Гон компенсировал за счет компании свои потери от частных инвестиций в результате всемирного финансового кризиса. Убытки составили 1,85 млрд иен (16,5 млн долларов).

В конце ноября Гонка арестовали по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. После этого японский концерн Nissan освободил его от должности председателя совета директоров.

Также был арестован ближайший соратник Гона Грэг Келли.

Прокуратура считает, что с 2010 по 2017 годы Гон декларировал лишь часть своих доходов с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 8 млрд иен (около 71 млн долларов).

Декларирование высоких доходов в компании стало обязательным с 2010 года. Гон, получавший в год 2 млрд иен (около 18 млн долларов), решил указывать только половину, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты.

По данным японских СМИ, Гон также якобы приобретал за счет компании недвижимость в Рио-де-Жанейро, Париже, Амстердаме и Бейруте.

В начале декабря прокуратура Токио выдвинула официальные обвинения Карлосу Гону.