Карлоса Гона освободили из тюрьмы в Токио

Экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan – Mitsubishi Карлос Гон освобожден в среду, на 108-й день заключения, из Токийской окружной тюрьмы под залог в 1 млрд иен (около 9 млн долларов), сообщили в Токийском окружном суде.

Гон обязан до суда находиться в своей токийской квартире, у входа в которую установлена видеокамера наблюдения. Ему запрещены выезд за границу, использование смартфона и общение с людьми, имеющими отношение к концерну Nissan. Компьютер он может использовать только в офисе своего адвоката в рабочее время по будним дням, передает ТАСС.

При этом Гон может по отдельным разрешениям суда посещать заседания совета директоров Nissan, членом которого он остается. Ожидается, что с этой должности он будет смещен в апреле.

Ранее Карлос Гон заявил, что его арестовали в результате «сговора и предательства» со стороны руководства Nissan.

Напомним, в начале декабря 2018 года прокуратура Токио выдвинула официальные обвинения Карлосу Гону. Он подозревается в использовании служебного положения в личных целях. Также его обвиняют в попытке переписать на компанию свои убытки.