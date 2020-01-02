Несколько человек задержали в Турции в связи с побегом экс-главы Nissan

В Турции задержали несколько человек по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщают СМИ.

Телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны сообщил, что МВД Турции начало расследование по факту прилета Гона в Стамбул, где он находился полтора часа перед вылетом в Ливан, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, задержаны семь человек, в том числе четыре пилота.

До этого ливанская газета Al-Akhbar, ссылаясь на свой источник, писала, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту. При этом вся «спецоперация» якобы проходила при участии частной охранной компании.

Напомним, Гон сбежал из Японии в Ливан. Он обвинил Токио в нарушении основных прав человека и политическом преследовании.

При этом специалист по Японии Валерий Кистанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «никакой «политической причины» в бегстве Карлоса Гона нет».

Сообщалось, что Гон якобы покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов. В четверг, 2 января, прокуратура начала обыск в доме Гона в Токио.

19 ноября 2018 года Гон (имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана) и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).