Карлосу Гону предъявлено новое обвинение

Токийская прокуратура в понедельник, 22 апреля, предъявила бывшему руководителю франко-японского автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan.

В надзорном ведомстве Токио утверждают, что миллионы долларов могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе денег от японской корпорации в Оман в адрес действующей там фирмы по торговле легковыми авто, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Ранее ему были предъявлены уже три обвинения в присвоении или незаконном использовании средств Nissan. В понедельник истекает определенный судом срок пребывания Карлоса Гона под стражей, а новое обвинение позволяет оставить его в тюремной камере.

8 апреля акционеры Nissan исключили Гона из совета директоров.

Напомним, Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года. Из подозревали в нарушении японского финансового законодательства. Уточнялось, что Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan и переложил на корпорацию свои личные убытки от неудачных финансовых операций.

В марте 2019 года Гон был освобожден из тюрьмы под залог в 9 млн долларов, но 4 апреля вновь арестован, после появления новых подозрений в махинациях.