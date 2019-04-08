Карлос Гон исключен из совета директоров Nissan

Акционеры Nissan исключили из совета директоров японского автоконцерна Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.

Помимо бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона из совета директоров исключен и Грег Келли, который также подозревается в махинациях, сообщает ТАСС.

«Мы должны признать, что у нас были проблемы в управлении», – сказал генеральный директор Nissan Хирото Саикава. Он отметил, что Гон не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

Несмотря на то, что Гон был уволен с поста председателя совета директоров Nissan, он оставался его членом и мог посещать заседания. Поэтому после выхода из тюрьмы под залог в марте адвокаты Карлоса Гона неоднократно подавали прошения, однако суд их отклонял.

Напомним, Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года. Из подозревали в нарушении японского финансового законодательства. Уточнялось, что Гон не задекларировал размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan и переложил на корпорацию свои личные убытки от неудачных финансовых операций.

В марте 2019 года Гон был освобожден из тюрьмы под залог в 9 млн долларов, но 4 апреля вновь арестован, после появления новых подозрений в махинациях.